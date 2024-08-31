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У Латвії громадські ЗМІ зібрали кошти на безпілотники для України: куплять 50 латвійських дронів

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Громадські ЗМI Латвії замовили для України першу партію дронів на кошти, зібрані у перші тижні акції "У думках та справах з Україною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LSM.

У перші тижні акції громадських мас-медіа Латвії населення пожертвувало на підтримку ЗСУ понад 184 тисячі євро. Цих грошей вистачило, щоб замовити перші 50 дронів, які будуть відправлені захисникам України.

За даними благодійної організації Ziedot.lv, перша партія безпілотників коштувала близько 126 тисяч. Це військове обладнання буде доставлене бійцям ЗСУ у Донецькій та Харківській областях.

Зазначають, що акція розпочалася 19 серпня та триватиме до 8 вересня. До неї приурочені репортажі із зони бойових дій, спеціальні сюжети, інтерв'ю та інші публікації у громадських ЗМІ.

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Автор: 

Латвія (1345) дрони (4656)


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Зате ТЦК та СП Шевченківського району закупить сральників на 6 мільйонів... Тепер питання, а кому перемога більше потрібна - нашій владі, чи громадянам Латвії?
Бо схоже, що зараз у нас в пріоритетах забезпечити сральниками всі держструктури, а там вже як буде...
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31.08.2024 10:51 Відповісти
 
 