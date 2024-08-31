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Войска РФ сбросили взрывчатку на Берислав: погиб мужчина

Атака РФ на Берислав

Сегодня утром войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на Берислав Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате сбрасывания взрывчатки с дрона погиб житель Берислава.

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"К сожалению, 60-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - уточнил Прокудин.

Автор: 

обстрел (27036) Херсонская область (4740)


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