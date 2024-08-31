Війська РФ скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік
Сьогодні вранці війська РФ скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава.
"На жаль, 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям", - уточнив Прокудін.
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