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Новости
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За сутки на юге враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, зафиксирован пролет 225 разведывательных БПЛА россиян, - Силы обороны

ЗСУ

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга.

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • оптико-электронный комплекс "Астрон-4В";
  • 6 артиллерийских систем;
  • 6 единиц автобронетехники;
  • лодка;
  • станция спутниковой связи "Старлинк".

Кроме того, поражены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 места хранения ГСМ.

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Автор: 

боевые действия (3999) Силы обороны юга (300)


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Уся проблема в на самих. Бо у Гімні у нас "вороженьки", а у жартівливій пісні - у нас "кляті вороги"
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31.08.2024 12:57 Ответить
Якщо змінити то ото одразу попре?
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31.08.2024 13:11 Ответить
 
 