За сутки на юге враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, зафиксирован пролет 225 разведывательных БПЛА россиян, - Силы обороны

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга.

В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, из них:

оптико-электронный комплекс "Астрон-4В";

6 артиллерийских систем;

6 единиц автобронетехники;

лодка;

станция спутниковой связи "Старлинк".

Кроме того, поражены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 места хранения ГСМ.

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