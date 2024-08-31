За сутки на юге враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, зафиксирован пролет 225 разведывательных БПЛА россиян, - Силы обороны
В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга.
В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.
Также враг потерял 15 единиц вооружения и военной техники, из них:
- оптико-электронный комплекс "Астрон-4В";
- 6 артиллерийских систем;
- 6 единиц автобронетехники;
- лодка;
- станция спутниковой связи "Старлинк".
Кроме того, поражены 3 полевых пункта боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 места хранения ГСМ.
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VIP V
показать весь комментарий31.08.2024 12:57 Ответить Мне нравится 1
Дмитро Хлопченко #515233
показать весь комментарий31.08.2024 13:11 Ответить Мне нравится 0
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