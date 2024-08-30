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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 64 оккупанта и 30 единиц вооружения и военной техники

рф,техніка,знищення

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 портативную станцию радиоэлектронной борьбы;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 15 единиц авто-бронетехники;
  • 3 разведывательных БПЛА;
  • 3 лодки;
  • 1 комплекс видеонаблюдения;
  • 1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 огневые позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 613 590 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19129) ликвидация (3511) уничтожение (6869) Силы обороны юга (298)


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