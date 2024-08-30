На юге за сутки уничтожены 64 оккупанта и 30 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.
Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 портативную станцию радиоэлектронной борьбы;
- 6 артиллерийских систем;
- 15 единиц авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БПЛА;
- 3 лодки;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 1 мотоцикл.
Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 огневые позиции.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 613 590 российских захватчиков.
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