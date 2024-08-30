На юге за сутки уничтожены 64 оккупанта и 30 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 64 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 64 человека.

Также россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 портативную станцию радиоэлектронной борьбы;

6 артиллерийских систем;

15 единиц авто-бронетехники;

3 разведывательных БПЛА;

3 лодки;

1 комплекс видеонаблюдения;

1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 2 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 2 огневые позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 613 590 российских захватчиков.