УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12615 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
239 0

На півдні за добу знищено 64 окупанти та 30 одиниць озброєння й військової техніки

рф,техніка,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
  • 6 артилерійських систем;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 3 човни;
  • 1 комплекс відеоспостереження;
  • 1 мотоцикл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО

Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 613 590 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) знищення (7180) Сили оборони півдня (323)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 