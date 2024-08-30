На півдні за добу знищено 64 окупанти та 30 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 портативна станція радіоелектронної боротьби;

6 артилерійських систем;

15 одиниць авто-бронетехніки;

3 розвідувальні БпЛА;

3 човни;

1 комплекс відеоспостереження;

1 мотоцикл.

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Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 613 590 російських загарбників.