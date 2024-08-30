На півдні за добу знищено 64 окупанти та 30 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 64 окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.
Також росіяни втратили 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 портативна станція радіоелектронної боротьби;
- 6 артилерійських систем;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 3 човни;
- 1 комплекс відеоспостереження;
- 1 мотоцикл.
Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 вогневі позиції.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 613 590 російських загарбників.
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