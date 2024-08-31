За добу на півдні ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, зафіксовано проліт 225 розвідувальних БпЛА росіян, - Сили оборони
В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня.
Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.
Також ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- оптико-електронний комплекс "Астрон-4В";
- 6 артилерійських систем;
- 6 одиниць автобронетехніки;
- човен;
- станція супутникового зв’язку "Starlink".
Крім того, уражено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 місця зберігання ПММ.
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показати весь коментар31.08.2024 12:57 Відповісти Мені подобається 1
Дмитро Хлопченко #515233
показати весь коментар31.08.2024 13:11 Відповісти Мені подобається 0
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