За добу на півдні ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, зафіксовано проліт 225 розвідувальних БпЛА росіян, - Сили оборони

В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

оптико-електронний комплекс "Астрон-4В";

6 артилерійських систем;

6 одиниць автобронетехніки;

човен;

станція супутникового зв’язку "Starlink".

Крім того, уражено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 місця зберігання ПММ.

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