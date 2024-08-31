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Новини
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За добу на півдні ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, зафіксовано проліт 225 розвідувальних БпЛА росіян, - Сили оборони

ЗСУ

В операційній зоні Сил борони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі Сил оборони півдня.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 64 особи.

Також ворог втратив 15 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • оптико-електронний комплекс "Астрон-4В";
  • 6 артилерійських систем;
  • 6 одиниць автобронетехніки;
  • човен;
  • станція супутникового зв’язку "Starlink".

Крім того, уражено 3 польові пункти боєпостачання, 2 спостережні пункти, 11 бліндажів та 2 місця зберігання ПММ.

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Автор: 

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Уся проблема в на самих. Бо у Гімні у нас "вороженьки", а у жартівливій пісні - у нас "кляті вороги"
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31.08.2024 12:57 Відповісти
Якщо змінити то ото одразу попре?
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31.08.2024 13:11 Відповісти
 
 