Хорватия купить в США 8 систем HIMARS

Хорватия закупит у США восемь реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующее оборудование. Государственный департамент США уже одобрил продажу.

Об этом 30 августа объявило Управление военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госдеп, как сообщается, принял решение о возможной продаже правительству Хорватии "высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и связанного с ними оборудования и услуг ориентировочной стоимостью 390 миллионов долларов".

Что планирует закупить Хорватия?

Среди прочего, речь идет о восьми системах HIMARS M142, 24 блоках управляемых реактивных снарядов GMLRS и столько же блоков с ракетами M31A2 с унитарной фугасной боевой частью.

Также смотрите: HIMARS накрывает российский полигон на восточном направлении двумя ракетами M30A1. ВИДЕО

Также Хорватия получит 10 бронированных машин HMMWV и 36 GPS-приемников и необходимое программное обеспечение, тренажеры и обучение для своих военнослужащих.

"Эта продажа поможет поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны - члена НАТО, которая остается важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.