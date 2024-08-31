Хорватия купить в США 8 систем HIMARS
Хорватия закупит у США восемь реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующее оборудование. Государственный департамент США уже одобрил продажу.
Об этом 30 августа объявило Управление военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Госдеп, как сообщается, принял решение о возможной продаже правительству Хорватии "высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и связанного с ними оборудования и услуг ориентировочной стоимостью 390 миллионов долларов".
Что планирует закупить Хорватия?
Среди прочего, речь идет о восьми системах HIMARS M142, 24 блоках управляемых реактивных снарядов GMLRS и столько же блоков с ракетами M31A2 с унитарной фугасной боевой частью.
Также Хорватия получит 10 бронированных машин HMMWV и 36 GPS-приемников и необходимое программное обеспечение, тренажеры и обучение для своих военнослужащих.
"Эта продажа поможет поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны - члена НАТО, которая остается важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.
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Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
Дивні ті хорвати - довкола одні братскія народи - серби,албанці,мадяри...)
Вони - ну так, була війна з сербами,але я проти них нічого немаю, я "внє палітікі,єта всьо амєріка.., ну і т.д - так само грузини - одержимі люди- диявольщина!!
Заздрісно. Бо одні ми розумні у 2019 зробили мудрий вибір.
А штати звісно молодці - непогано на експорті наваряться.