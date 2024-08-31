РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13071 посетитель онлайн
Новости
2 344 15

Хорватия купить в США 8 систем HIMARS

РСЗВ M142 HIMARS

Хорватия закупит у США восемь реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующее оборудование. Государственный департамент США уже одобрил продажу.

Об этом 30 августа объявило Управление военного сотрудничества министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Госдеп, как сообщается, принял решение о возможной продаже правительству Хорватии "высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и связанного с ними оборудования и услуг ориентировочной стоимостью 390 миллионов долларов".

Что планирует закупить Хорватия?

Среди прочего, речь идет о восьми системах HIMARS M142, 24 блоках управляемых реактивных снарядов GMLRS и столько же блоков с ракетами M31A2 с унитарной фугасной боевой частью.

Также смотрите: HIMARS накрывает российский полигон на восточном направлении двумя ракетами M30A1. ВИДЕО

Также Хорватия получит 10 бронированных машин HMMWV и 36 GPS-приемников и необходимое программное обеспечение, тренажеры и обучение для своих военнослужащих.

"Эта продажа поможет поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны - члена НАТО, которая остается важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.

Автор: 

США (26528) Хорватия (266) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
В цей же час ми асфальт втридорога побудуєм мля? Хто зараз а Кійові той бачить і не тільки.
показать весь комментарий
31.08.2024 13:35
+4
А скільки ж Himars Блазень вкатав в асфальт!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:08
+4
Смешные хорваты, ей богу
Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже сербів будуть ї..шити
показать весь комментарий
31.08.2024 13:34 Ответить
В цей же час ми асфальт втридорога побудуєм мля? Хто зараз а Кійові той бачить і не тільки.
показать весь комментарий
31.08.2024 13:35 Ответить
А чому Україна не купує озброєння такого типу у США? Того, що дають катастрофічно не вистачає.
показать весь комментарий
31.08.2024 13:37 Ответить
Тому шо це фьючери. Поставка буде через роки 3-4.
показать весь комментарий
31.08.2024 14:01 Ответить
Ну у нас війна вже третій рік йде. Вже б і фьючери на підході були. Але не в цьому насправді проблема. США мають близько 400 хаймерсів, які стоять на зберіганні. Чого б і не продати, а собі зробити новіші?
показать весь комментарий
31.08.2024 19:09 Ответить
А скільки ж Himars Блазень вкатав в асфальт!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:08 Ответить
Смешные хорваты, ей богу
Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:14 Ответить
А що, в Хорватії вже мільйон фіг висадили вздовж свіжозабетонованих трас??
Дивні ті хорвати - довкола одні братскія народи - серби,албанці,мадяри...)
показать весь комментарий
31.08.2024 14:28 Ответить
Про братские народы - зачетно!!!!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:54 Ответить
Розмовляв тут з кількома хорватами..
Вони - ну так, була війна з сербами,але я проти них нічого немаю, я "внє палітікі,єта всьо амєріка.., ну і т.д - так само грузини - одержимі люди- диявольщина!!
показать весь комментарий
31.08.2024 17:39 Ответить
У Сша кожній хорват дорожчий українця , співвідношення 1:10 !
показать весь комментарий
31.08.2024 14:33 Ответить
Аднім словам - "бубачька"!
показать весь комментарий
31.08.2024 14:34 Ответить
"Это наверное для нас!" (c)
показать весь комментарий
31.08.2024 14:42 Ответить
Вантажівка з трубами за 50 мільйонів доларів. Пхаха). Респект американцям.
показать весь комментарий
31.08.2024 14:53 Ответить
Там поляки закупають, там чехи, там Ізраїль, словаки, нідерландці ...

Заздрісно. Бо одні ми розумні у 2019 зробили мудрий вибір.

А штати звісно молодці - непогано на експорті наваряться.
показать весь комментарий
31.08.2024 16:26 Ответить
 
 