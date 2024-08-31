Хорватія купить у США 8 систем HIMARS

Хорватія закупить у США вісім реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнє обладнання. Державний департамент США вже схвалив продаж.

Про це 30 серпня оголосило Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держдеп, як повідомляється, ухвалив рішення про можливий продаж уряду Хорватії "високомобільних артилерійських ракетних систем M142 та пов'язаного з ними обладнання і послуг орієнтовною вартістю 390 мільйонів доларів".

Що планує закупити Хорватія?

Серед іншого, йдеться про вісім систем HIMARS M142, 24 блоки керованих реактивних снарядів GMLRS і стільки ж блоків з ракетами M31A2 з унітарною фугасною бойовою частиною.

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Також Хорватія отримає 10 броньованих машин HMMWV і 36 GPS-приймачів та необхідне програмне забезпечення, тренажери й навчання для своїх військовослужбовців.

"Цей продаж допоможе підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни - члена НАТО, яка залишається важливим чинником політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", - заявили в Пентагоні.