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Новини
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Хорватія купить у США 8 систем HIMARS

РСЗВ M142 HIMARS

Хорватія закупить у США вісім реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнє обладнання. Державний департамент США вже схвалив продаж.

Про це 30 серпня оголосило Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Держдеп, як повідомляється, ухвалив рішення про можливий продаж уряду Хорватії "високомобільних артилерійських ракетних систем M142 та пов'язаного з ними обладнання і послуг орієнтовною вартістю 390 мільйонів доларів".

Що планує закупити Хорватія?

Серед іншого, йдеться про вісім систем HIMARS M142, 24 блоки керованих реактивних снарядів GMLRS і стільки ж блоків з ракетами M31A2 з унітарною фугасною бойовою частиною.

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Також Хорватія отримає 10 броньованих машин HMMWV і 36 GPS-приймачів та необхідне програмне забезпечення, тренажери й навчання для своїх військовослужбовців.

"Цей продаж допоможе підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни - члена НАТО, яка залишається важливим чинником політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", - заявили в Пентагоні.

Автор: 

США (22665) Хорватія (299) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+4
В цей же час ми асфальт втридорога побудуєм мля? Хто зараз а Кійові той бачить і не тільки.
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31.08.2024 13:35
+4
А скільки ж Himars Блазень вкатав в асфальт!
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31.08.2024 14:08
+4
Смешные хорваты, ей богу
Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
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31.08.2024 14:14
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Невже сербів будуть ї..шити
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31.08.2024 13:34 Відповісти
В цей же час ми асфальт втридорога побудуєм мля? Хто зараз а Кійові той бачить і не тільки.
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31.08.2024 13:35 Відповісти
А чому Україна не купує озброєння такого типу у США? Того, що дають катастрофічно не вистачає.
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31.08.2024 13:37 Відповісти
Тому шо це фьючери. Поставка буде через роки 3-4.
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31.08.2024 14:01 Відповісти
Ну у нас війна вже третій рік йде. Вже б і фьючери на підході були. Але не в цьому насправді проблема. США мають близько 400 хаймерсів, які стоять на зберіганні. Чого б і не продати, а собі зробити новіші?
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31.08.2024 19:09 Відповісти
А скільки ж Himars Блазень вкатав в асфальт!
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31.08.2024 14:08 Відповісти
Смешные хорваты, ей богу
Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
показати весь коментар
31.08.2024 14:14 Відповісти
А що, в Хорватії вже мільйон фіг висадили вздовж свіжозабетонованих трас??
Дивні ті хорвати - довкола одні братскія народи - серби,албанці,мадяри...)
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31.08.2024 14:28 Відповісти
Про братские народы - зачетно!!!!
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31.08.2024 14:54 Відповісти
Розмовляв тут з кількома хорватами..
Вони - ну так, була війна з сербами,але я проти них нічого немаю, я "внє палітікі,єта всьо амєріка.., ну і т.д - так само грузини - одержимі люди- диявольщина!!
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31.08.2024 17:39 Відповісти
У Сша кожній хорват дорожчий українця , співвідношення 1:10 !
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31.08.2024 14:33 Відповісти
Аднім словам - "бубачька"!
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31.08.2024 14:34 Відповісти
"Это наверное для нас!" (c)
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31.08.2024 14:42 Відповісти
Вантажівка з трубами за 50 мільйонів доларів. Пхаха). Респект американцям.
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31.08.2024 14:53 Відповісти
Там поляки закупають, там чехи, там Ізраїль, словаки, нідерландці ...

Заздрісно. Бо одні ми розумні у 2019 зробили мудрий вибір.

А штати звісно молодці - непогано на експорті наваряться.
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31.08.2024 16:26 Відповісти
 
 