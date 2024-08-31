Хорватія купить у США 8 систем HIMARS
Хорватія закупить у США вісім реактивних систем залпового вогню HIMARS та супутнє обладнання. Державний департамент США вже схвалив продаж.
Про це 30 серпня оголосило Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Держдеп, як повідомляється, ухвалив рішення про можливий продаж уряду Хорватії "високомобільних артилерійських ракетних систем M142 та пов'язаного з ними обладнання і послуг орієнтовною вартістю 390 мільйонів доларів".
Що планує закупити Хорватія?
Серед іншого, йдеться про вісім систем HIMARS M142, 24 блоки керованих реактивних снарядів GMLRS і стільки ж блоків з ракетами M31A2 з унітарною фугасною бойовою частиною.
Також Хорватія отримає 10 броньованих машин HMMWV і 36 GPS-приймачів та необхідне програмне забезпечення, тренажери й навчання для своїх військовослужбовців.
"Цей продаж допоможе підтримати зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни - члена НАТО, яка залишається важливим чинником політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", - заявили в Пентагоні.
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Совсем не умеют правильно тратить деньги
Во время войны надо покупать виллы, яхты
Только идиот во время войны покупает оружие
Вот наш президент - не идиот
Он вместо Хаймарсов прикупил себе за народные деньги Марафон
Ну умничка!
Самые проукраинские телеканалы закрыл
А за Телеграм горой стоит
И не стесняется- морду кирпичем делает
И бухтит про свободу слова
Красавчик!!!!
Дивні ті хорвати - довкола одні братскія народи - серби,албанці,мадяри...)
Вони - ну так, була війна з сербами,але я проти них нічого немаю, я "внє палітікі,єта всьо амєріка.., ну і т.д - так само грузини - одержимі люди- диявольщина!!
Заздрісно. Бо одні ми розумні у 2019 зробили мудрий вибір.
А штати звісно молодці - непогано на експорті наваряться.