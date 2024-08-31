В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)
Под конец суток 31 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили в ПС ВСУ в 23:13.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили впоследствии в ПС ВСУ.
По состоянию на 23:25 карта тревог выглядела так:
В 23:46 по областям последовали отбои воздушной тревоги.
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«Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом... Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних»
- написав постпред України при ООН.
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Де це Кислиця написав?
"Забыли. Ненавидим. Радуемся.".
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P.s. Мониторинговые ТГканалы писали что удар был в районе н.п. Ромны