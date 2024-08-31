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Новости Война
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В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Под конец суток 31 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили в ПС ВСУ в 23:13.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили впоследствии в ПС ВСУ.

По состоянию на 23:25 карта тревог выглядела так:

тривога

В 23:46 по областям последовали отбои воздушной тревоги.

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Воздушные силы (2281) воздушная тревога (784)


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https://t.me/putch111/48784 Тут постійний представник України при ООН Сергій Кислиця натякає, що одна відома коняка копита двинула. Тобто, https://t.me/putch111/48784 помер міністр закордонних справ росії Лавров

«Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом... Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних»
- написав постпред України при ООН.
**************
Де це Кислиця написав?
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31.08.2024 23:42 Ответить
У себе на сторінці, англійська .Наразі підтвердження відсутнє
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31.08.2024 23:51 Ответить
Там наступниця є(((( Ще й калінку збацає на радощах)
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01.09.2024 00:09 Ответить
Кажуть на росії Лошадь здохла,правда чи нє ?
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31.08.2024 23:42 Ответить
от якбиі ***** на тій лошаді здох... А втім, вони обидва мають сьогодні бути в Монголії?
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31.08.2024 23:47 Ответить
Якщо лошадь - то падьож скота!
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01.09.2024 00:11 Ответить
Надпись на могиле лавруши:
"Забыли. Ненавидим. Радуемся.".
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31.08.2024 23:47 Ответить
31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, - ОВА

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

P.s. Мониторинговые ТГканалы писали что удар был в районе н.п. Ромны
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31.08.2024 23:48 Ответить
 
 