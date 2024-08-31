В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Под конец суток 31 августа в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили в ПС ВСУ в 23:13.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили впоследствии в ПС ВСУ.

По состоянию на 23:25 карта тревог выглядела так:

В 23:46 по областям последовали отбои воздушной тревоги.

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