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Новини Війна
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У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Під кінець доби 31 серпня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:13.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі півночі", - повідомили згодом у ПС ЗСУ.

Станом на 23:25 карта тривог виглядала так: 

тривога

О 23:46 по областях пішли відбої повітряної тривоги. 

Читайте також: В Києві та низці областей лунала тривога: росіяни атакували Україну балістикою (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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https://t.me/putch111/48784 Тут постійний представник України при ООН Сергій Кислиця натякає, що одна відома коняка копита двинула. Тобто, https://t.me/putch111/48784 помер міністр закордонних справ росії Лавров

«Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом... Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних»
- написав постпред України при ООН.
**************
Де це Кислиця написав?
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31.08.2024 23:42 Відповісти
У себе на сторінці, англійська .Наразі підтвердження відсутнє
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31.08.2024 23:51 Відповісти
Там наступниця є(((( Ще й калінку збацає на радощах)
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01.09.2024 00:09 Відповісти
Кажуть на росії Лошадь здохла,правда чи нє ?
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31.08.2024 23:42 Відповісти
от якбиі ***** на тій лошаді здох... А втім, вони обидва мають сьогодні бути в Монголії?
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31.08.2024 23:47 Відповісти
Якщо лошадь - то падьож скота!
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01.09.2024 00:11 Відповісти
Надпись на могиле лавруши:
"Забыли. Ненавидим. Радуемся.".
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31.08.2024 23:47 Відповісти
31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району, - ОВА

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

P.s. Мониторинговые ТГканалы писали что удар был в районе н.п. Ромны
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31.08.2024 23:48 Відповісти
 
 