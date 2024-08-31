У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)
Під кінець доби 31 серпня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:13.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі півночі", - повідомили згодом у ПС ЗСУ.
Станом на 23:25 карта тривог виглядала так:
О 23:46 по областях пішли відбої повітряної тривоги.
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«Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом... Дехто каже, що він уже склеїв ласти, та все ж, за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних»
- написав постпред України при ООН.
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Де це Кислиця написав?
"Забыли. Ненавидим. Радуемся.".
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P.s. Мониторинговые ТГканалы писали что удар был в районе н.п. Ромны