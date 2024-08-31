У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Під кінець доби 31 серпня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили у ПС ЗСУ о 23:13.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі півночі", - повідомили згодом у ПС ЗСУ.

Станом на 23:25 карта тривог виглядала так:

О 23:46 по областях пішли відбої повітряної тривоги.

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