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В Києві та низці областей лунала тривога: росіяни атакували Україну балістикою (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері 28 серпня в Києві та низці областей лунає повітряна тривога. Ворог атакує балістикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - зазначають в ПС ЗСУ.

Уточнюється, що одна з ракет тримає курс на Київщину.

О 21:42 пролунав сигнал до відбою. Тривога тривала 17 хвилин.

Читайте: На Київщині можлива робота ППО: у небі ворожий розвіддрон

Автор: 

Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909) балістичні ракети (401)


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Ракета на Київ уже. Горіть в пеклі москалі
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28.08.2024 21:40 Відповісти
не чув.
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28.08.2024 21:42 Відповісти
Цензор оновив дані, читайте
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28.08.2024 21:51 Відповісти
Я - Киянин. Коли вибухаэ - чую. Поки що не чув.
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28.08.2024 22:25 Відповісти
3.14д**аси !
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28.08.2024 21:51 Відповісти
У Криму спекотно
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28.08.2024 21:51 Відповісти
Ще хлібом можна
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28.08.2024 22:10 Відповісти
 
 