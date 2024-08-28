В Києві та низці областей лунала тривога: росіяни атакували Україну балістикою (оновлено)
Ввечері 28 серпня в Києві та низці областей лунає повітряна тривога. Ворог атакує балістикою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - зазначають в ПС ЗСУ.
Уточнюється, що одна з ракет тримає курс на Київщину.
О 21:42 пролунав сигнал до відбою. Тривога тривала 17 хвилин.
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valentyna #410470
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Виктор Паплинский
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valentyna #410470
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Виктор Паплинский
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Hulio
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Maria Sofia Douglas #585494
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Victor Victor #437828
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