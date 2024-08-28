В Києві та низці областей лунала тривога: росіяни атакували Україну балістикою (оновлено)

Ввечері 28 серпня в Києві та низці областей лунає повітряна тривога. Ворог атакує балістикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - зазначають в ПС ЗСУ.

Уточнюється, що одна з ракет тримає курс на Київщину.

О 21:42 пролунав сигнал до відбою. Тривога тривала 17 хвилин.

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