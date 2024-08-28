В Киеве и ряде областей звучала тревога: россияне атаковали Украину баллистикой (обновлено)

Вечером 28 августа в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога. Враг атаковал баллистикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - отмечают в ВС ВСУ.

Уточняется, что одна из ракет держит курс на Киевскую область.

В 21:42 раздался сигнал отбоя. Тревога продолжалась 17 минут.

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