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В Киеве и ряде областей звучала тревога: россияне атаковали Украину баллистикой (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Вечером 28 августа в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога. Враг атаковал баллистикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - отмечают в ВС ВСУ.

Уточняется, что одна из ракет держит курс на Киевскую область.

В 21:42 раздался сигнал отбоя. Тревога продолжалась 17 минут.

Читайте: На Киевщине возможна работа ПВО: в небе вражеский разведдрон

Автор: 

Воздушные силы (2270) воздушная тревога (782) баллистические ракеты (370)


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Ракета на Київ уже. Горіть в пеклі москалі
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28.08.2024 21:40 Ответить
не чув.
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28.08.2024 21:42 Ответить
Цензор оновив дані, читайте
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28.08.2024 21:51 Ответить
Я - Киянин. Коли вибухаэ - чую. Поки що не чув.
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28.08.2024 22:25 Ответить
3.14д**аси !
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28.08.2024 21:51 Ответить
У Криму спекотно
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28.08.2024 21:51 Ответить
Ще хлібом можна
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28.08.2024 22:10 Ответить
 
 