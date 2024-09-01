Украина завоевала 11 медалей в третий соревновательный день Паралимпиады-2024

31 августа в третий соревновательный день на летней Паралимпиаде-2024 Украина завоевала еще 11 медалей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Это наибольшее количество наград за соревновательный день с момента начала Игр.

Итак, 31 августа копилка сборной Украины пополнилась четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами:

серебро : Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5);

: Анна Стеценко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), Владимир Пономаренко (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12), Егор Дементьев (велотрек, индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5); бронза: Марина Поддубная (плавание, 50 м, вольный стиль, класс S11), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, спина, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 400 м, вольный стиль, класс S12), Антон Коль (плавание, 50 м, спина, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс SM7), Виктор Дидух, Ирина Шинкарева (настольный теннис, микст, парный турнир, класс XD17), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс F12).

Сейчас Украина занимает 20-е место в общекомандном зачете. В активе украинцев 19 наград.

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