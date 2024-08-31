Україна виборола 11 медалей у третій змагальний день Паралімпіади-2024

31 серпня у третій змагальний день на літній Паралімпіаді-2024 Україна виборола ще 11 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне Спорт".

Це найбільша кількість нагород за змагальний день з моменту початку Ігор.

Отож, 31 серпня скарбничка збірної України поповнилася чотирма срібними та сімома бронзовими нагородами:

срібло : Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5);

: Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5); бронза: Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12).

Наразі Україна посідає 20-те місце в загальнокомандному заліку. В активі українців 19 нагород.

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