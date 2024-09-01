Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

В ночь на 1 сентября российские захватчики запустили ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Шахедов" на севере Херсонщины", - сообщили в ПС ВСУ в 00:45.

По состоянию на 00:58 воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

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