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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 1 сентября российские захватчики запустили ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Группа "Шахедов" на севере Херсонщины", - сообщили в ПС ВСУ в 00:45.

По состоянию на 00:58 воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

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01.09.2024 01:01 Ответить
 
 