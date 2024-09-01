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Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

шахеди

У ніч на 1 вересня російські загарбники запустили ударні безпілотники з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група "Шахедів" на півночі Херсонщини", - повідомили в ПС ЗСУ о 00:45.

Станом на 00:58 повітряна тривога була оголошена у Херснській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

""Шахеди" з Херсонщини курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу", - повідомили згодом у Повітряних силах.

Згодом повітряну тривогу оголосили і в Харківській області. 

"Харківська область - спостерігається активізація розвідувальних БпЛА! Працює ППО", - повідомили у ПС ЗСУ.

Крім цього, там повідомили про нову груру ударних БпЛА з Запорізької на Херсонську.

Читайте також: Ворога атакує "шахедами" з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

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01.09.2024 01:01 Відповісти
 
 