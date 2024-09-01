Россияне захватили Прасковьевку на Донетчине, - DeepState

Российские захватчики захватили Парасковиевку в Донецкой области.

Об этом в ночь на 1 сентября сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Также там рассказали, что оккупанты продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного", - пишет DeepState.

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