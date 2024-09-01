Россияне захватили Прасковьевку на Донетчине, - DeepState
Российские захватчики захватили Парасковиевку в Донецкой области.
Об этом в ночь на 1 сентября сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Также там рассказали, что оккупанты продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.
"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного", - пишет DeepState.
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+15 Maria Sofia Douglas #585494
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+11 Maria Sofia Douglas #585494
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+10 Герхард
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Молодець який...
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
Вівця, гарний вчитель, чи гарний таксист, чи гарний військовий командувач не означає що з нього гарний політик.
хоча - природний відбір ніхто не відміняв. Отже - з мудрим нарідом маємо те що маємо.