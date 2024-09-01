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Новости Война
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Россияне захватили Прасковьевку на Донетчине, - DeepState

Донецька область

Российские захватчики захватили Парасковиевку в Донецкой области.

Об этом в ночь на 1 сентября сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Также там рассказали, что оккупанты продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

"Враг захватил Парасковиевку, а также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного", - пишет DeepState.

карта

Также читайте: Павел считает, что продвижение РФ в районе Покровска не связано с операцией ВСУ в Курской области

Автор: 

армия РФ (19154) Донецкая область (9590)


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Топ комментарии
+15
Пора робити рокіровку - Зе звільняти , а Залужного з генералами повернути.
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
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01.09.2024 02:03
+11
А 40 днів тому вбили Фаріон .
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
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01.09.2024 02:10
+10
Так ЗЄ витискає війну з України.
Молодець який...
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01.09.2024 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Так ЗЄ витискає війну з України.
Молодець який...
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01.09.2024 01:16 Ответить
Договорняк ?
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01.09.2024 01:50 Ответить
Оманливий обман
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01.09.2024 03:45 Ответить
Пора робити рокіровку - Зе звільняти , а Залужного з генералами повернути.
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
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01.09.2024 02:03 Ответить
А 40 днів тому вбили Фаріон .
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
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01.09.2024 02:10 Ответить
На місці зелі має бути Порох!
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01.09.2024 03:05 Ответить
Ні в якому разі , тільки Залужний
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01.09.2024 06:55 Ответить
Народ має таке керівництво, яке заслуговує.
Вівця, гарний вчитель, чи гарний таксист, чи гарний військовий командувач не означає що з нього гарний політик.

хоча - природний відбір ніхто не відміняв. Отже - з мудрим нарідом маємо те що маємо.
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01.09.2024 07:50 Ответить
Чому?
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01.09.2024 08:35 Ответить
Нап'ється - буде. Жарт звичайно.
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01.09.2024 13:18 Ответить
І внятної причини ніхто не говорить. Була спроба звинуватити простих українців,яких піймали на вулиці і кинули під Покровськ... Якщо не справляються мобілізовані цивільні,то може пора силовиків залучити? Чи чого чекаємо, поразки?
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01.09.2024 04:07 Ответить
Силовики не можуть для них немає посад,а для Василя з вулиці є.
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01.09.2024 06:29 Ответить
Схоже йде спланована здача Донбасу за словами Бутусова немає там такого сильного угрупування рашистів ,а лише безвідповідальне і нікчемни управління підрозділами яких керують недосвідчені полковник Ледовий та генерал Гнатов яких призначив Сирський.
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01.09.2024 08:29 Ответить
Серед сьогоднішнього керівництва одні зебіли і чекати від них професійних рішень не варто! Красти, лизати і смоктати - це усе на що воно здатне.
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01.09.2024 08:34 Ответить
Як і 100 років назад.
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01.09.2024 08:52 Ответить
Мaбуть прийшлa порa змінювaти Головнокомaндуючого і рaзом з ним Верховного тa повертaти стaрих. Величезний спец по всіх військових спрaвaх, нaйпотужніший Лідор Світу викинув нф смітник всіх бойових генерaлів, зробивши генерaлми своїх слуг, a повісити на мундир погони не ознaчає, що тут же створив боєздaтного і грaмотного генерaлa. Їх вчaть в училищaх і aкaдеміях десятки років і aрмія це не квaртaл.
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01.09.2024 08:54 Ответить
А чому б Зе не дати своїм друзям дитинства погони і направити під Покровськ? Свого часу Баканова він легко зробив лейтенантом, тож нехай не зупиняється.
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01.09.2024 10:54 Ответить
 
 