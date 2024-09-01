Росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині, - DeepState (КАРТА)

Російські загарбники захопили Парасковіївку на Донеччині.

Про це у ніч проти 1 вересня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Також там розповіли, що окупанти просунулися у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.

"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - пише DeepState.

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