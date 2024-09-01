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Новини Війна
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Росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині, - DeepState (КАРТА)

Донецька область

Російські загарбники захопили Парасковіївку на Донеччині.

Про це у ніч проти 1 вересня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Також там розповіли, що окупанти просунулися у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.

"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - пише DeepState.

карта

Читайте також: Росіяни можуть дістатися Покровська вже в середині вересня, - The Telegraph

Автор: 

армія рф (17302) Донецька область (8401)


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Топ коментарі
+15
Пора робити рокіровку - Зе звільняти , а Залужного з генералами повернути.
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
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01.09.2024 02:03
+11
А 40 днів тому вбили Фаріон .
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
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01.09.2024 02:10
+10
Так ЗЄ витискає війну з України.
Молодець який...
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01.09.2024 01:16
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Так ЗЄ витискає війну з України.
Молодець який...
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01.09.2024 01:16 Відповісти
Договорняк ?
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01.09.2024 01:50 Відповісти
Оманливий обман
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01.09.2024 03:45 Відповісти
Пора робити рокіровку - Зе звільняти , а Залужного з генералами повернути.
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
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01.09.2024 02:03 Відповісти
А 40 днів тому вбили Фаріон .
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
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01.09.2024 02:10 Відповісти
На місці зелі має бути Порох!
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01.09.2024 03:05 Відповісти
Ні в якому разі , тільки Залужний
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01.09.2024 06:55 Відповісти
Народ має таке керівництво, яке заслуговує.
Вівця, гарний вчитель, чи гарний таксист, чи гарний військовий командувач не означає що з нього гарний політик.

хоча - природний відбір ніхто не відміняв. Отже - з мудрим нарідом маємо те що маємо.
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01.09.2024 07:50 Відповісти
Чому?
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01.09.2024 08:35 Відповісти
Нап'ється - буде. Жарт звичайно.
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01.09.2024 13:18 Відповісти
І внятної причини ніхто не говорить. Була спроба звинуватити простих українців,яких піймали на вулиці і кинули під Покровськ... Якщо не справляються мобілізовані цивільні,то може пора силовиків залучити? Чи чого чекаємо, поразки?
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01.09.2024 04:07 Відповісти
Силовики не можуть для них немає посад,а для Василя з вулиці є.
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01.09.2024 06:29 Відповісти
Схоже йде спланована здача Донбасу за словами Бутусова немає там такого сильного угрупування рашистів ,а лише безвідповідальне і нікчемни управління підрозділами яких керують недосвідчені полковник Ледовий та генерал Гнатов яких призначив Сирський.
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01.09.2024 08:29 Відповісти
Серед сьогоднішнього керівництва одні зебіли і чекати від них професійних рішень не варто! Красти, лизати і смоктати - це усе на що воно здатне.
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01.09.2024 08:34 Відповісти
Як і 100 років назад.
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01.09.2024 08:52 Відповісти
Мaбуть прийшлa порa змінювaти Головнокомaндуючого і рaзом з ним Верховного тa повертaти стaрих. Величезний спец по всіх військових спрaвaх, нaйпотужніший Лідор Світу викинув нф смітник всіх бойових генерaлів, зробивши генерaлми своїх слуг, a повісити на мундир погони не ознaчає, що тут же створив боєздaтного і грaмотного генерaлa. Їх вчaть в училищaх і aкaдеміях десятки років і aрмія це не квaртaл.
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01.09.2024 08:54 Відповісти
А чому б Зе не дати своїм друзям дитинства погони і направити під Покровськ? Свого часу Баканова він легко зробив лейтенантом, тож нехай не зупиняється.
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01.09.2024 10:54 Відповісти
 
 