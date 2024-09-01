Росіяни захопили Парасковіївку на Донеччині, - DeepState (КАРТА)
Російські загарбники захопили Парасковіївку на Донеччині.
Про це у ніч проти 1 вересня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Також там розповіли, що окупанти просунулися у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.
"Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного", - пише DeepState.
Топ коментарі
+15 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар01.09.2024 02:03
+11 Maria Sofia Douglas #585494
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+10 Герхард
показати весь коментар01.09.2024 01:16
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Молодець який...
‼️до речі, загибель двох найкращих пілотів , які були двигунами процесу передачі Ф16 до Україні , приводить до думки, ЩО ЇХ ВБИЛИ. Може агенти ФСБ просто щось робили з літаками.
ЧОМУ суспільство не питає у СБУ?
А те що одразу звільнили Олещука , який теж був двигуном по Ф16 разом з ціми пілотами , цю думку підтверджує
І УСЮ ЦЮ ПʼЯТУ КОЛОНУ ВБИВЦ ТРЕБА ВІШАТИ НА ГИЛЯКІ .
Вівця, гарний вчитель, чи гарний таксист, чи гарний військовий командувач не означає що з нього гарний політик.
хоча - природний відбір ніхто не відміняв. Отже - з мудрим нарідом маємо те що маємо.