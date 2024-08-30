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Новости Война
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Павел считает, что продвижение РФ в районе Покровска не связано с операцией ВСУ в Курской области

Павел вважає, що просування РФ у районі Покровська не пов’язане із операцією ЗСУ на Курщині

По мнению лидера Чехии Петра Павела, рост темпов продвижения россиян на Покровском направлении в Донецкой области не связан с операцией ВСУ в Курской области РФ.

Об этом президент Чехии сказал в комментарии "Радио Свобода" на пресс-конференции в Праге в пятницу, 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Павела, он не считает, что между ускоренным продвижением России на Покровском направлении и операцией ВСУ в Курской области "существует прямая связь".

"Это просто означает, что российское лидерство продолжает двигаться к цели захватить территорию всех четырех областей (Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская. - Ред.), которые они считают своими. И это то, чего они хотят достичь в течение удобного времени, пока погода до сих пор хорошая для военных операций", - заявил чешский лидер.

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Автор: 

армия РФ (19143) Павел Петр (121) Покровск (584) Курск (1089)


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Топ комментарии
+3
Драпало з окопів?🤷
Ти наркоман чи просто виборець зибілах?
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30.08.2024 23:55
+1
Коли Павел так вважаає то все норм - не думаю
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30.08.2024 22:32
+1
А з клоуном це повʼязано?
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30.08.2024 22:38
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Коли Павел так вважаає то все норм - не думаю
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30.08.2024 22:32 Ответить
А з клоуном це повʼязано?
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30.08.2024 22:38 Ответить
Це союзник
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30.08.2024 22:41 Ответить
Павел продався ОПі. Треба терміново перевірити чи не літав він в Оман та чи не має родичів в Хайфі 😹
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30.08.2024 22:56 Ответить
Захопити всі Запорізьку і Херсонську області? Щось дуже напружено! Хіба що президент Путін ввічливо попросить віддати добровільно Запоріжжя і Херсон. Такий варіант мирної угоди здається був.
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30.08.2024 23:12 Ответить
Не для того кацапи відводили свої війська на лівий берег ( що дуже зручно для оборони) і підривали за собою Антонівський міст ,щоб знову пертись на правий берег ? Тим більше понтонні переправи через Дніпро не зможуть навести ні ЗСУ ,ні кацапи, бо одразу вони будуть знищені . Не бачу ніякої логіки . А в Запорізькій області фактична стабілізація лінії фронту ,що і покала невдача нашого минулорічного контрнаступу. І мало чого там кацапи понаписували в своїй конституції ,це ще нічого не значить.
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31.08.2024 08:55 Ответить
связано на 100%
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30.08.2024 23:13 Ответить
Уявляєте як це жалюгідне бородате чмо драпало з окоппів, а в Празі він воїн..
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30.08.2024 23:24 Ответить
Драпало з окопів?🤷
Ти наркоман чи просто виборець зибілах?
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30.08.2024 23:55 Ответить
Де снаряди з чеської ініціативи?
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30.08.2024 23:36 Ответить
Ну якщо він ідіот, то нехай вважає.
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31.08.2024 06:50 Ответить
Так він просто потролив зелю ,як кажуть дурень думкою багатіє .
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31.08.2024 08:59 Ответить
Орки хочуть хоч одну область захопити повністю, щоб на перемовинах було чим торгуватися.
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31.08.2024 10:58 Ответить
 
 