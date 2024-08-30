Павел считает, что продвижение РФ в районе Покровска не связано с операцией ВСУ в Курской области

По мнению лидера Чехии Петра Павела, рост темпов продвижения россиян на Покровском направлении в Донецкой области не связан с операцией ВСУ в Курской области РФ.

Об этом президент Чехии сказал в комментарии "Радио Свобода" на пресс-конференции в Праге в пятницу, 30 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Павела, он не считает, что между ускоренным продвижением России на Покровском направлении и операцией ВСУ в Курской области "существует прямая связь".

"Это просто означает, что российское лидерство продолжает двигаться к цели захватить территорию всех четырех областей (Донецкая, Запорожская, Луганская и Херсонская. - Ред.), которые они считают своими. И это то, чего они хотят достичь в течение удобного времени, пока погода до сих пор хорошая для военных операций", - заявил чешский лидер.

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