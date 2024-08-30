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Новини Війна
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Павел вважає, що просування РФ у районі Покровська не пов’язане із операцією ЗСУ на Курщині

Павел вважає, що просування РФ у районі Покровська не пов’язане із операцією ЗСУ на Курщині

На думку лідера Чехії Петра Павела, зростання темпів просування росіян на Покровському напрямку на Донеччині не пов’язане з операцією ЗСУ у Курській області РФ.

Про це президент Чехії сказав у коментарі "Радіо Свобода" на пресконференції у Празі в п’ятницю, 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Павела, він не вважає, що між прискореним просуванням Росії на Покровському напрямку та операцією ЗСУ на Курщині "існує прямий зв’язок".

"Це просто означає, що російське лідерство продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей (Донецька, Запорізька, Луганська і Херсонська, - ред.) , які вони вважають своїми. І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі хороша для військових операцій", - заявив чеський лідер.

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Автор: 

армія рф (17277) Павел Петр (152) Покровськ (615) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+3
Драпало з окопів?🤷
Ти наркоман чи просто виборець зибілах?
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30.08.2024 23:55
+1
Коли Павел так вважаає то все норм - не думаю
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30.08.2024 22:32
+1
А з клоуном це повʼязано?
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30.08.2024 22:38
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Коли Павел так вважаає то все норм - не думаю
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30.08.2024 22:32 Відповісти
А з клоуном це повʼязано?
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30.08.2024 22:38 Відповісти
Це союзник
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30.08.2024 22:41 Відповісти
Павел продався ОПі. Треба терміново перевірити чи не літав він в Оман та чи не має родичів в Хайфі 😹
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30.08.2024 22:56 Відповісти
Захопити всі Запорізьку і Херсонську області? Щось дуже напружено! Хіба що президент Путін ввічливо попросить віддати добровільно Запоріжжя і Херсон. Такий варіант мирної угоди здається був.
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30.08.2024 23:12 Відповісти
Не для того кацапи відводили свої війська на лівий берег ( що дуже зручно для оборони) і підривали за собою Антонівський міст ,щоб знову пертись на правий берег ? Тим більше понтонні переправи через Дніпро не зможуть навести ні ЗСУ ,ні кацапи, бо одразу вони будуть знищені . Не бачу ніякої логіки . А в Запорізькій області фактична стабілізація лінії фронту ,що і покала невдача нашого минулорічного контрнаступу. І мало чого там кацапи понаписували в своїй конституції ,це ще нічого не значить.
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31.08.2024 08:55 Відповісти
связано на 100%
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30.08.2024 23:13 Відповісти
Уявляєте як це жалюгідне бородате чмо драпало з окоппів, а в Празі він воїн..
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30.08.2024 23:24 Відповісти
Драпало з окопів?🤷
Ти наркоман чи просто виборець зибілах?
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30.08.2024 23:55 Відповісти
Де снаряди з чеської ініціативи?
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30.08.2024 23:36 Відповісти
Ну якщо він ідіот, то нехай вважає.
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31.08.2024 06:50 Відповісти
Так він просто потролив зелю ,як кажуть дурень думкою багатіє .
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31.08.2024 08:59 Відповісти
Орки хочуть хоч одну область захопити повністю, щоб на перемовинах було чим торгуватися.
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31.08.2024 10:58 Відповісти
 
 