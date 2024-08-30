Павел вважає, що просування РФ у районі Покровська не пов’язане із операцією ЗСУ на Курщині

На думку лідера Чехії Петра Павела, зростання темпів просування росіян на Покровському напрямку на Донеччині не пов’язане з операцією ЗСУ у Курській області РФ.

Про це президент Чехії сказав у коментарі "Радіо Свобода" на пресконференції у Празі в п’ятницю, 30 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Павела, він не вважає, що між прискореним просуванням Росії на Покровському напрямку та операцією ЗСУ на Курщині "існує прямий зв’язок".

"Це просто означає, що російське лідерство продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей (Донецька, Запорізька, Луганська і Херсонська, - ред.) , які вони вважають своїми. І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі хороша для військових операцій", - заявив чеський лідер.

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