Войска РФ обстреляли полицейский автомобиль в Купянске: погиб правоохранитель Александр Попович. ФОТО

Россияне атаковали автомобиль полицейских в Купянске Харьковской области. От полученных ранений погиб полицейский Александр Попович, за жизнь еще одного полицейского борются врачи.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, старший инспектор роты № 2 батальона № 1 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области капитан полиции Александр Попович умер 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений.

"31 августа около 19:30 в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась", - говорится в сообщении.

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Что известно о погибшем?

Около 20 лет своей жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел, служил украинскому народу. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину выполнял свои профессиональные обязанности, участвовал в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области.

Ему было всего 44 года. Без него остались мать, жена, сын и дочь. Руководство и коллектив полиции выражает искренние соболезнования семье погибшего Александра Поповича.

За жизнь еще одного полицейского борются врачи.