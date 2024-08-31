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Новости Фото Война
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На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, добровольцем ушедший защищать Украину. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб кикбоксер, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Украины Роман Головатюк.

Трагическое известие сообщил Каменец-Подольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина добровольно пошел защищать Украину от российской агрессии.

"По зову сердца Роман оставил спортивную карьеру и с первых дней войны добровольцем пошел туда, где был нужен. Это большая потеря для всей Украины. К сожалению, теперь он останется в истории Украины и нашей памяти", - говорится в заметке Каменец-Подольского городского совета.

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов на війну

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк, який добровольцем пішов на війну

Больше о погибшем Герое

Роман Головатюк родился 30 сентября 1995 года в селе Красноставцы Хмельницкой области. В 2012 году поступил в Подольский государственный аграрно-технический университет. В 2014 Головатюк начал заниматься в секции кикбоксинга.

Как отметили в Спортивном комитете молодежи и спорта, Роман считался одним из лучших спортсменов в кикбоксинге WAKO.

"Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше 2017 года. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру: ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалист Всемирных игр, чемпион мира, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины. Славный атлет, настоящий украинец, воин и герой", - рассказали в комитете.

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Автор: 

военнослужащие (6137) потери (4384) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+58
Царство небесне друже 🙏
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31.08.2024 19:45
+47
Героїю Слава !!! 🙏 🇺🇦
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31.08.2024 19:54
+39
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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31.08.2024 20:21
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Царство небесне друже 🙏
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31.08.2024 19:45 Ответить
Героїю Слава !!! 🙏 🇺🇦
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31.08.2024 19:54 Ответить
Важко щось сказати, нема слів, це надзвичайна людина. Мої співчуття родині і Герой ав можно серці назавжди.
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31.08.2024 20:11 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою.Щирі співчуття рідним
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31.08.2024 20:21 Ответить
Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою...
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31.08.2024 20:25 Ответить
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31.08.2024 20:44 Ответить
Честь.Повага.Сум...
Такі герої дйісно генофонд нації,
А не таткові мажори і мамкині тік-токери.
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31.08.2024 21:28 Ответить
Низький уклін, Родині Героя, Захисника України!
Жодного, з привладної камарильї приблуд95, з 2019 року, включаючи держСекретарів з десятками заступників, так і не побачили в ТЦК, за них раби з кадрових органів та підлабузники, бігали по військоматах, щоб челядників непобачили в ТЦК!!
Вони, тільки для посад, в ЦОВВ ПОТУЖНІ, а так, тільки ДІАРЕЯ незламна від немочі!!
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01.09.2024 00:39 Ответить
Зачем такой ресурс использовать в окопах? Он же мог тысячи человек натренировать, продолжать поднимать престиж страны. Сколько чиновников в стране, от которых больше вреда, почему их не отправить в окопы. Из-за того что сливают Донецкую область гибнет цвет Нации
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01.09.2024 07:49 Ответить
Це - не окопи. Він був бійцем ССО, це титани, про їх операції ходять легенди.
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01.09.2024 09:06 Ответить
Он был чемпион мира. Усик же не идет в окопы. Он зарабатывает и платит ахрененные налоги. Таких людей надо беречь, а не пускать в тыл врага. Ему респект и памятник. В школах кикбокса надо вешать его фото, чтобы мотивировало
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01.09.2024 10:42 Ответить
Откуда ты знаешь о его налогах ? Он вообще может жить там где их не платят
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01.09.2024 12:14 Ответить
https://gordonua.com/news/money/usik-ya-platil-nalogi-tam-gde-boksiruyu-saudovskaya-araviya-beznalogovaya-ya-sdelal-tak-chtoby-procent-nalogov-poshel-v-ukrainu-1628281.html
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01.09.2024 12:31 Ответить
Слава Герою !!!
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01.09.2024 12:12 Ответить
Там все Герои!!!
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01.09.2024 17:14 Ответить
--Українці. пам*ятаймо цих героїв !
Водночас: НЕ забуваймо про цинічну збайдужілість казенну.бездарність. зрадо--шкідництво провладної ЗЕ-плісняви... Адже куди доцільніше було б задіяти цих віртуозів--контактного .ближнього бою. як унікальних тренерів спецпризначенців . чи то для розвідки. чи то для штурмовиків та.особливо --диверсійних груп... Натомість бачимо .як залізо-бетонно опікуються. бронюються вкрай ожирілі зубоскали пацюки--мордодзвони 95 кварталу ... ( виявляється .для цього Голов -команд. куди цінніші дурносміхи. які розважають бидлоту витріщак -95-го; яка ганьба і НЕ справедливість!!! )
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01.09.2024 13:25 Ответить
 
 