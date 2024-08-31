На фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, добровольцем ушедший защищать Украину. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб кикбоксер, чемпион мира, заслуженный мастер спорта Украины Роман Головатюк.
Трагическое известие сообщил Каменец-Подольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина добровольно пошел защищать Украину от российской агрессии.
"По зову сердца Роман оставил спортивную карьеру и с первых дней войны добровольцем пошел туда, где был нужен. Это большая потеря для всей Украины. К сожалению, теперь он останется в истории Украины и нашей памяти", - говорится в заметке Каменец-Подольского городского совета.
Больше о погибшем Герое
Роман Головатюк родился 30 сентября 1995 года в селе Красноставцы Хмельницкой области. В 2012 году поступил в Подольский государственный аграрно-технический университет. В 2014 Головатюк начал заниматься в секции кикбоксинга.
Как отметили в Спортивном комитете молодежи и спорта, Роман считался одним из лучших спортсменов в кикбоксинге WAKO.
"Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше 2017 года. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру: ЗМС по кикбоксингу WAKO, финалист Всемирных игр, чемпион мира, многократный обладатель Кубков мира и Европы, многократный чемпион Украины. Славный атлет, настоящий украинец, воин и герой", - рассказали в комитете.
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Такі герої дйісно генофонд нації,
А не таткові мажори і мамкині тік-токери.
Жодного, з привладної камарильї приблуд95, з 2019 року, включаючи держСекретарів з десятками заступників, так і не побачили в ТЦК, за них раби з кадрових органів та підлабузники, бігали по військоматах, щоб челядників непобачили в ТЦК!!
Вони, тільки для посад, в ЦОВВ ПОТУЖНІ, а так, тільки ДІАРЕЯ незламна від немочі!!
Водночас: НЕ забуваймо про цинічну збайдужілість казенну.бездарність. зрадо--шкідництво провладної ЗЕ-плісняви... Адже куди доцільніше було б задіяти цих віртуозів--контактного .ближнього бою. як унікальних тренерів спецпризначенців . чи то для розвідки. чи то для штурмовиків та.особливо --диверсійних груп... Натомість бачимо .як залізо-бетонно опікуються. бронюються вкрай ожирілі зубоскали пацюки--мордодзвони 95 кварталу ... ( виявляється .для цього Голов -команд. куди цінніші дурносміхи. які розважають бидлоту витріщак -95-го; яка ганьба і НЕ справедливість!!! )