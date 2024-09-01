Війська РФ обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець Олександр Попович. ФОТО

Росіяни атакували автомобіль поліцейських у Куп'янську Харківської області. Від отриманих поранень загинув поліцейський Олександр Попович, за життя ще одного поліцейського борються лікарі.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.

"31 серпня близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про загиблого?

Близько 20 років свого життя Олександр Попович служив в органах внутрішніх справ, служив українському народові. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну виконував свої професійні обов’язки, долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Йому було лише 44 роки. Без нього залишилися мати, дружина, син та донька. Керівництво та колектив поліції висловлює щирі співчуття родині загиблого Олександра Поповича.

За життя ще одного поліцейського борються лікарі.