Войска РФ ударили из "Ураганов" по Курахово: количество погибших возросло до 4, ранены 8 человек.. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, 3 человека погибли и 9 ранены в результате обстрела Курахово Донецкой области. Впоследствии один человек умер в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня днем россияне обстреляли город из "Ураганов", попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили из "Ураганов" по Курахово: по меньшей мере 3 человека погибли, 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ











"На месте работают представители власти, полиция, спасатели. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", - говорится в сообщении.