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Войска РФ ударили из "Ураганов" по Курахово: количество погибших возросло до 4, ранены 8 человек.. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Кураховому

По меньшей мере, 3 человека погибли и 9 ранены в результате обстрела Курахово Донецкой области. Впоследствии один человек умер в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня днем россияне обстреляли город из "Ураганов", попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили из "Ураганов" по Курахово: по меньшей мере 3 человека погибли, 9 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому

"На месте работают представители власти, полиция, спасатели. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", - говорится в сообщении.

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обстрел (27043) жертвы (2071) Донецкая область (9590)


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Чекаємо на чергову порцію засудження від західних куколдів
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01.09.2024 15:01 Ответить
А це вони зняли елітні батальйони і вивели на Курщину, чи може замінили Олещука, Залужного, слухають божевілля Мар'яни, виділяють кошти на дороги ...чи таки ви на себе глипните, а потім про інших.
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01.09.2024 15:04 Ответить
Вам в Дрезден особисто доповідають про перекидання елітних батальонів?
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01.09.2024 15:08 Ответить
На питання відповідь є? Бо мої базуються на матеріалі Цензор
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01.09.2024 16:05 Ответить
Ось так рашиська орда вітає мирних українїнців з дне знань ,будь ти проклята навіки фашиська терористична росія.
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01.09.2024 15:04 Ответить
Я хочу таке бачити в Кацапстані.Пора їхні міста і села під ноль.
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01.09.2024 15:10 Ответить
Ескалація буде,не можна!
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01.09.2024 19:24 Ответить
 
 