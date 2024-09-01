Войска РФ ударили из "Ураганов" по Курахово: количество погибших возросло до 4, ранены 8 человек.. ФОТОрепортаж
По меньшей мере, 3 человека погибли и 9 ранены в результате обстрела Курахово Донецкой области. Впоследствии один человек умер в больнице.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня днем россияне обстреляли город из "Ураганов", попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.
"На месте работают представители власти, полиция, спасатели. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем", - говорится в сообщении.
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