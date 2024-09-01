Війська РФ ударили з "Ураганів" по Кураховому: кількість загиблих зросла до 4, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)
Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового Донецької області. Згодом одна людина померла в лікарні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вдень росіяни обстріляли місто із "Ураганів", влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті.
"На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники. Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Пізніше в Донецькій обласні прокуратурі повідомили, що внаслідок влучання снарядів троє цивільних зазнали травм, несумісних з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги.
Також тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро жінок та троє чоловіків. У них діагностовано осколкові поранення.
У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
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