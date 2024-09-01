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Війська РФ ударили з "Ураганів" по Кураховому: кількість загиблих зросла до 4, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж (оновлено)

Удар РФ по Кураховому

Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового Донецької області. Згодом одна людина померла в лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вдень росіяни обстріляли місто із "Ураганів", влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті.

Також читайте: Доба на Донеччині: У Торецькій громаді і Лимані загинула одна людина і чотири поранені, під обстрілами перебували чотири райони. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому
Удар РФ по Кураховому

"На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники. Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація 

Пізніше в Донецькій обласні прокуратурі повідомили, що внаслідок влучання снарядів троє цивільних зазнали травм, несумісних з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги.

Також тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали п’ятеро жінок та троє чоловіків. У них діагностовано осколкові поранення.

У місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Автор: 

обстріл (28365) жертви (1791) Донецька область (8401)


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Чекаємо на чергову порцію засудження від західних куколдів
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01.09.2024 15:01 Відповісти
А це вони зняли елітні батальйони і вивели на Курщину, чи може замінили Олещука, Залужного, слухають божевілля Мар'яни, виділяють кошти на дороги ...чи таки ви на себе глипните, а потім про інших.
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01.09.2024 15:04 Відповісти
Вам в Дрезден особисто доповідають про перекидання елітних батальонів?
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01.09.2024 15:08 Відповісти
На питання відповідь є? Бо мої базуються на матеріалі Цензор
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01.09.2024 16:05 Відповісти
Ось так рашиська орда вітає мирних українїнців з дне знань ,будь ти проклята навіки фашиська терористична росія.
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01.09.2024 15:04 Відповісти
Я хочу таке бачити в Кацапстані.Пора їхні міста і села під ноль.
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01.09.2024 15:10 Відповісти
Ескалація буде,не можна!
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01.09.2024 19:24 Відповісти
 
 