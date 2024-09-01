Доба на Донеччині: У Торецькій громаді і Лимані загинула одна людина і чотири поранені, під обстрілами перебували чотири райони. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район

У Курахівській громаді пошкоджено будинок в Ізмайлівці, господарчі споруди в Гірнику, обстріляні Курахове і Веселий Гай. Пошкоджені адмінбудівлі у Мирнограді. Обстріляні Мар'їнська і Гродівська громади.

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Краматорський район

У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і кав'ярню; також у громаді зруйновано 12 будинків у Зарічному і 1 у Ямполі.

Бахмутський район

У Щербинівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Званівці поранено людину. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

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Як зазначається, загалом за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3516 людей, зокрема 404 дитини.





