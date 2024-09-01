Сутки на Донетчине: В Торецкой громаде и Лимане погиб один человек и четыре ранены, под обстрелами находились четыре района. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки россияне обстреливали Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, есть погибший и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Новоукраинке Угледарской громады поврежден дом.
Покровский район
В Кураховской громаде повреждены дом в Измайловке, хозяйственные постройки в Горняке, обстреляны Курахово и Веселый Гай. Повреждены админздания в Мирнограде. Обстреляны Марьинская и Гродовская громады.
Краматорский район
В Лимане ранены 3 человека, повреждены 10 многоэтажек, 3 админздания и кафе; также в громаде разрушены 12 домов в Заречном и 1 в Ямполе.
Бахмутский район
В Щербиновке Торецкой громады погиб человек, повреждены 2 дома. В Звановке ранен человек. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.
Как отмечается, всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 3516 человек, в том числе 404 ребенка.
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