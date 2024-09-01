Зеленский после удара РФ по Харькову: Нужна смелость лидеров дать Украине все, что необходимо для защиты

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной удар РФ по Харькову 1 сентября.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова терроризирует Харьков. Удары по гражданской инфраструктуре, просто по городу. По состоянию на сейчас уже более 30 раненых. Все необходимые силы для спасательной операции привлечены", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор.

"Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", - добавил президент.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ нанесли около 10 ударов по Харькову, есть пострадавшие и пожары.