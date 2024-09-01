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Роман Полянский завоевал серебро в академической гребле на Паралимпийских играх-2024

Паравеслувальник Роман Полянський

Роман Полянский в академической гребле завоевал серебро в финале парной одиночки (2000 м).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Полянский завоевал серебро в парных одиночках (класс PR1). Это его третья медаль в карьере в академической гребле на Паралимпиадах.

Также читайте: Легкоатлетка Зубковская завоевала для Украины второе "золото" на Паралимпийских играх-2024

Напомним, ранее сообщалось, что легкоатлетка Зубковская получила для Украины второе золото на Паралимпийских играх-2024

Автор: 

Паралимпиада (269) спорт (2426)


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Молодець!!

Маленька примітка. Зазвичай не кажуть "парна одиночка", просто "одиночка" достатньо. "Парна" - це значить в гребця два весла. Є ще "розпашні" лодки, де в кожного гребця по одному веслу, тільки більшому. Але логічно, що треба, щоб кількість гребців в таких лодках була парна кількість. Бо якшо посадити в одиночку гребця і він би гріб лише одним веслом, то це вже було б не академічне веслування.
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01.09.2024 18:14 Ответить
Наші вітання !!
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01.09.2024 18:16 Ответить
🇺🇦 ❤️!!!
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01.09.2024 21:59 Ответить
 
 