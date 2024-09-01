Роман Полянский завоевал серебро в академической гребле на Паралимпийских играх-2024

Роман Полянский в академической гребле завоевал серебро в финале парной одиночки (2000 м).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Полянский завоевал серебро в парных одиночках (класс PR1). Это его третья медаль в карьере в академической гребле на Паралимпиадах.

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Напомним, ранее сообщалось, что легкоатлетка Зубковская получила для Украины второе золото на Паралимпийских играх-2024