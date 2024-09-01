Легкоатлетка Зубковская завоевала для Украины второе золото на Паралимпийских играх-2024

Украинские паралимпийцы выиграли вторую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024. Легкоатлетка Оксана Зубковская стала чемпионкой в прыжках в длину (классе Т12).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В лучшей попытке 43-летняя украинка прыгнула на 5,78 метра и выиграла золотую награду, которая стала для нее пятой подряд на Паралимпийских играх.

Как отмечается, первую в карьере паралимпийскую медаль Оксана Зубковская выиграла в Пекине-2008. Также обладательнице действующего мирового рекорда (6,60 м) не было равных в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020, поэтому отныне она является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Также в активе украинки шесть золотых наград чемпионатов мира.

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Напомним, 31 августа в третий соревновательный день на летней Паралимпиаде-2024 Украина завоевала еще 11 медалей.