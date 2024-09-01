Легкоатлетка Зубковська здобула для України друге золото на Паралімпійських іграх-2024
Українські паралімпійці виграли другу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. Легкоатлетка Оксана Зубковська стала чемпіонкою у стрибках у довжину (класі Т12).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
У найкращій спробі 43-річна українка стрибнула на 5,78 метра й виграла золоту нагороду, яка стала для неї п'ятою поспіль на Паралімпійських іграх.
Як зазначається, першу в кар'єрі паралімпійську медаль Оксана Зубковська виграла у Пекіні-2008. Так само володарці чинного світового рекорду (6,60 м) не було рівних у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, тож відтепер вона є п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою. Також в активі українки шість золотих нагород чемпіонатів світу.
Нагадаємо, 31 серпня у третій змагальний день на літній Паралімпіаді-2024 Україна виборола ще 11 медалей.
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