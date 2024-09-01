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Роман Полянський здобув срібло в академічному веслуванні на Паралімпійських іграх-2024

Паравеслувальник Роман Полянський

Паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Полянський виборов срібло у парних одиночках (клас PR1). Це його третя медаль у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.

Також читайте: Україна виборола 11 медалей у третій змагальний день Паралімпіади-2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкоатлетка Зубковська здобула для України друге золото на Паралімпійських іграх-2024.

Автор: 

Паралімпіада (184) спорт (1618)


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Молодець!!

Маленька примітка. Зазвичай не кажуть "парна одиночка", просто "одиночка" достатньо. "Парна" - це значить в гребця два весла. Є ще "розпашні" лодки, де в кожного гребця по одному веслу, тільки більшому. Але логічно, що треба, щоб кількість гребців в таких лодках була парна кількість. Бо якшо посадити в одиночку гребця і він би гріб лише одним веслом, то це вже було б не академічне веслування.
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01.09.2024 18:14 Відповісти
Наші вітання !!
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01.09.2024 18:16 Відповісти
🇺🇦 ❤️!!!
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01.09.2024 21:59 Відповісти
 
 