Роман Полянський здобув срібло в академічному веслуванні на Паралімпійських іграх-2024

Паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Полянський виборов срібло у парних одиночках (клас PR1). Це його третя медаль у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкоатлетка Зубковська здобула для України друге золото на Паралімпійських іграх-2024.