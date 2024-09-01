Роман Полянський здобув срібло в академічному веслуванні на Паралімпійських іграх-2024
Паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Полянський виборов срібло у парних одиночках (клас PR1). Це його третя медаль у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легкоатлетка Зубковська здобула для України друге золото на Паралімпійських іграх-2024.
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Маленька примітка. Зазвичай не кажуть "парна одиночка", просто "одиночка" достатньо. "Парна" - це значить в гребця два весла. Є ще "розпашні" лодки, де в кожного гребця по одному веслу, тільки більшому. Але логічно, що треба, щоб кількість гребців в таких лодках була парна кількість. Бо якшо посадити в одиночку гребця і він би гріб лише одним веслом, то це вже було б не академічне веслування.