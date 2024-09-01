Украинские пловцы Семенихин и Гонтарь принесли Украине еще две бронзовые награды на Паралимпиаде-2024
Украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь завоевали две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Спорт.
Так Даниил Семенихин стал бронзовым призером на дистанции 100 м брассом (класс SB5). Это его первая медаль на Паралимпийских играх.
А Анна Гонтарь получила последнюю медаль Украины в плавании в четвертый соревновательный день на Паралимпиаде-2024. Она стала бронзовым призером в финале заплыва на 100 м брассом (класс SB5).
Это вторая награда для Гонтарь на Паралимпиаде-2024, она также стала бронзовым призером на 50-метровке вольным стилем.
Благодаря сегодняшним результатам сборная Украины занимает 11 место в общекомандном зачете Паралимпийских игр. У нашей команды 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Напомним, 1 сентября украинский пловец Михаил Сербин получил золото Паралимпиады-2024, его коллега Даниил Чуфаров - бронзу.
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