Украинские пловцы Семенихин и Гонтарь принесли Украине еще две бронзовые награды на Паралимпиаде-2024

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Украинские пловцы Даниил Семенихин и Анна Гонтарь завоевали две бронзовые медали на Паралимпиаде-2024.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Спорт.

Так Даниил Семенихин стал бронзовым призером на дистанции 100 м брассом (класс SB5). Это его первая медаль на Паралимпийских играх.

А Анна Гонтарь получила последнюю медаль Украины в плавании в четвертый соревновательный день на Паралимпиаде-2024. Она стала бронзовым призером в финале заплыва на 100 м брассом (класс SB5).

Это вторая награда для Гонтарь на Паралимпиаде-2024, она также стала бронзовым призером на 50-метровке вольным стилем.

Благодаря сегодняшним результатам сборная Украины занимает 11 место в общекомандном зачете Паралимпийских игр. У нашей команды 3 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Напомним, 1 сентября украинский пловец Михаил Сербин получил золото Паралимпиады-2024, его коллега Даниил Чуфаров - бронзу.

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