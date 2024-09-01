Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2024, золотую и бронзовую
Украинский пловец Михаил Сербин получил золото Парлимпиады-2024, его коллега Даниил Чуфаров - бронзу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.
Пловцы завоевали медали в плавании на 100 м на спине, класс S11.
Серебро в заплыве у чеха Давида Квартохила.
Ранее сообщалось, что паравеслувальник Роман Полянский завоевал серебро в финале парной одиночки (2000 м).
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