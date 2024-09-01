Украина завоевала еще две медали на Паралимпиаде-2024, золотую и бронзовую

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Украинский пловец Михаил Сербин получил золото Парлимпиады-2024, его коллега Даниил Чуфаров - бронзу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Чемпион.

Пловцы завоевали медали в плавании на 100 м на спине, класс S11.

Серебро в заплыве у чеха Давида Квартохила.

Ранее сообщалось, что паравеслувальник Роман Полянский завоевал серебро в финале парной одиночки (2000 м).

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