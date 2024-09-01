Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, золоту і бронзову
Український плавець Михайло Сербін здобув золото Паралімпіади-2024, його колега Данило Чуфаров - бронзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.
Плавці вибороли медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.
Срібло у запливі у чеха Давида Квартохіла.
Раніше повідомлялось, що паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).
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