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Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, золоту і бронзову

Плавець Михайло Сербін
Фото: Суспільне

Український плавець Михайло Сербін здобув золото Паралімпіади-2024, його колега Данило Чуфаров - бронзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.

Плавці вибороли медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Срібло у запливі у чеха Давида Квартохіла.

Раніше повідомлялось, що паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).

Читайте: Легкоатлетка Зубковська здобула для України друге золото на Паралімпійських іграх-2024

Автор: 

Паралімпіада (184) спорт (1618)


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01.09.2024 21:10 Відповісти
Молодці!
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01.09.2024 21:15 Відповісти
Які ж Молодці!!! Супер!! Дякуємо!!
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01.09.2024 21:22 Відповісти
Це справжні ГЕРОЇ-спортсмени!
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01.09.2024 22:43 Відповісти
 
 