Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді-2024, золоту і бронзову

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Український плавець Михайло Сербін здобув золото Паралімпіади-2024, його колега Данило Чуфаров - бронзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Чемпіон.

Плавці вибороли медалі у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Срібло у запливі у чеха Давида Квартохіла.

Раніше повідомлялось, що паравеслувальник Роман Полянський здобув срібло у фіналі парної одиночки (2000 м).

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