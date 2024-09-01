Українські плавці Семенихін та Гонтар принесли Україні ще дві бронзові нагороди на Паралімпіаді-2024

Фото: Getty Images/Octavio Passos

Українські плавці Данило Семенихін та Анна Гонтар вибороли дві бронзові медалі на Паралімпіаді-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Спорт.

Так Данило Семенихін став бронзовим призером на дистанції 100 м брасом (клас SB5). Це його перша медаль на Паралімпійських іграх.

А Анна Гонтар здобула останню медаль України у плаванні в четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2024. Вона стала бронзовою призеркою у фіналі запливу на 100 м брасом (клас SB5).

Це друга нагорода для Гонтар на Паралімпіаді-2024, вона також стала бронзовою призеркою на 50-метрівці вільним стилем.

Завдяки сьогоднішнім результатам збірна України посідає 11 місце в загальнокомандному заліку Паралімпійських ігор. У нашої команди 3 золотих, 10 срібних та 14 бронзових медалей.

Нагадаємо 1 вересня український плавець Михайло Сербін здобув золото Паралімпіади-2024, його колега Данило Чуфаров - бронзу.

Читайте: Роман Полянський здобув срібло в академічному веслуванні на Паралімпійських іграх-2024