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Оккупанты запустили ударные БПЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Поздно вечером воскресенья, 1 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА с юга. Через Запорожскую область в направлении Днепропетровской", - сообщили в ПС ВСУ в 22:40.

Впоследствии в ПС ВСУ сообщили, что вражеские БПЛА держат курс на Харьковскую область.

Продолжают движение по направлению Харькова", - сообщили Воздушные силы в 23:28.

В 23:32 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных дронов, которые заходили через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.

Также сообщалось, что несколько "шахедов" двигались с Харьковщины в направлении Полтавщины.

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