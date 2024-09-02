Оккупанты запустили ударные БПЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером воскресенья, 1 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Несколько групп ударных вражеских БПЛА с юга. Через Запорожскую область в направлении Днепропетровской", - сообщили в ПС ВСУ в 22:40.
Впоследствии в ПС ВСУ сообщили, что вражеские БПЛА держат курс на Харьковскую область.
Продолжают движение по направлению Харькова", - сообщили Воздушные силы в 23:28.
В 23:32 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных дронов, которые заходили через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.
Также сообщалось, что несколько "шахедов" двигались с Харьковщины в направлении Полтавщины.
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