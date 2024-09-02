Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)
Пізно ввечері неділі, 1 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Декілька груп ударних ворожих БпЛА з півдня. Через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:40.
Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА тримають курс на Харківську область.
"Продовжують рух у напрямку Харкова", - повідомили Повітряні сили о 23:28.
О 23:32 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних дронів, які заходили через Херсонщину в напрямку Кривогу Рогу.
Також повідомлялося, що декілька "шахедів" рухалися з Харківщини в напрямку Полтавщини.
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