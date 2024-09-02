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Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

шахеди

Пізно ввечері неділі, 1 вересня, російські загарбники запустили ударні безпілотники з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА з півдня. Через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровської", - повідомили у ПС ЗСУ о 22:40.

Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА тримають курс на Харківську область. 

"Продовжують рух у напрямку Харкова", - повідомили Повітряні сили о 23:28. 

О 23:32 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних дронів, які заходили через Херсонщину в напрямку Кривогу Рогу.

Також повідомлялося, що декілька "шахедів" рухалися з Харківщини в напрямку Полтавщини. 

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безпілотник (4133) Повітряні сили (2621)


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