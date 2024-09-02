Среднесуточное количество боев на фронте в августе составило 145, - DeepState
Аналитики проекта DeepState рассказали о среднесуточном количестве боев на фронте в августе.
Об этом говорится в их телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Август выдался крайне тяжелым и горячим, особенно на Покровском участке. Например, 29 августа ГШ ВСУ сообщил о 215 (!) боевых столкновениях", - отмечают осинтеры.
В общем, среднесуточное количество боев составило аж 145, при этом вторая половина месяца имела показатель в среднем 164 столкновения в сутки.
DeepState напоминают, что из-за боев на Курщине, интенсивность спала в первой половине августа.
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lemonde 30 08. 24
Проукраинские российские повстанцы не участвовали в курском наступление
И Илья Пономарев, политик, отвечающий за легион свободы России, и Денис Капустин, известный как «Рекс», командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены. Оба человека также подтвердили гораздо более чувствительную информацию, которая стала открытой тайной в Киеве за последние несколько недель, но которую ни один чиновник в Киеве не будет публично комментировать: GUR, служба военной разведки Украины, которая координирует деятельность российских повстанцев и проводит свои собственные операции на вражеской территории, была исключена из "Операции Курск" или, по крайней мере, из ее начальной фазы штурма, генеральным штабом.
"GUR и его российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам", - сказал источник, близкий к повстанческим движениям. «Это скорее по личным причинам: [главнокомандующий украинской армией генерал Александр] Сырский, который имеет определенное соперничество с [начальником военной разведки генералом Кирилло] Будановым, хотел его момент славы, если операция будет успешной».