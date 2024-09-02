РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11697 посетителей онлайн
Новости Война
531 1

Среднесуточное количество боев на фронте в августе составило 145, - DeepState

(фото ілюстративне)

Аналитики проекта DeepState рассказали о среднесуточном количестве боев на фронте в августе.

Об этом говорится в их телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Август выдался крайне тяжелым и горячим, особенно на Покровском участке. Например, 29 августа ГШ ВСУ сообщил о 215 (!) боевых столкновениях", - отмечают осинтеры.

В общем, среднесуточное количество боев составило аж 145, при этом вторая половина месяца имела показатель в среднем 164 столкновения в сутки.

DeepState напоминают, что из-за боев на Курщине, интенсивность спала в первой половине августа.

Также смотрите: Массированный удар по Харькову: РФ била по городу "Искандерами-М" и ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

боевые действия (4005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
You can share an article by clicking on the share icons at the top right of it.
lemonde 30 08. 24

Проукраинские российские повстанцы не участвовали в курском наступление

И Илья Пономарев, политик, отвечающий за легион свободы России, и Денис Капустин, известный как «Рекс», командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены. Оба человека также подтвердили гораздо более чувствительную информацию, которая стала открытой тайной в Киеве за последние несколько недель, но которую ни один чиновник в Киеве не будет публично комментировать: GUR, служба военной разведки Украины, которая координирует деятельность российских повстанцев и проводит свои собственные операции на вражеской территории, была исключена из "Операции Курск" или, по крайней мере, из ее начальной фазы штурма, генеральным штабом.

"GUR и его российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам", - сказал источник, близкий к повстанческим движениям. «Это скорее по личным причинам: [главнокомандующий украинской армией генерал Александр] Сырский, который имеет определенное соперничество с [начальником военной разведки генералом Кирилло] Будановым, хотел его момент славы, если операция будет успешной».
показать весь комментарий
02.09.2024 03:48 Ответить
 
 