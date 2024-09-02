Среднесуточное количество боев на фронте в августе составило 145, - DeepState

Аналитики проекта DeepState рассказали о среднесуточном количестве боев на фронте в августе.

Об этом говорится в их телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Август выдался крайне тяжелым и горячим, особенно на Покровском участке. Например, 29 августа ГШ ВСУ сообщил о 215 (!) боевых столкновениях", - отмечают осинтеры.

В общем, среднесуточное количество боев составило аж 145, при этом вторая половина месяца имела показатель в среднем 164 столкновения в сутки.

DeepState напоминают, что из-за боев на Курщине, интенсивность спала в первой половине августа.

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