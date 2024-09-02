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Новини Війна
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Середньодобова кількість боїв на фронті в серпні становила 145, - DeepState

(фото ілюстративне)

Аналітики проєкту DeepState розповіли про середньодобову кількість боїв на фронті в серпні.

Про це йдеться в їхньому телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Серпень видався вкрай важким та гарячим, особливо на Покровському відтинку. Для прикладу, 29 серпня ГШ ЗСУ повідомив про 215(!) бойових зіткнень", - зазначають осінтери.

Загалом, середньодобова кількість боїв становила аж 145, при цьому друга половина місяця мала показник в середньому 164 зіткнення за добу.

DeepState нагадують, що через бої на Курщині інтенсивність спала в першій половині серпня.

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Автор: 

бойові дії (3760)


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lemonde 30 08. 24

Проукраинские российские повстанцы не участвовали в курском наступление

И Илья Пономарев, политик, отвечающий за легион свободы России, и Денис Капустин, известный как «Рекс», командир Российского добровольческого корпуса (РДК), подтвердили, что их подразделения были исключены. Оба человека также подтвердили гораздо более чувствительную информацию, которая стала открытой тайной в Киеве за последние несколько недель, но которую ни один чиновник в Киеве не будет публично комментировать: GUR, служба военной разведки Украины, которая координирует деятельность российских повстанцев и проводит свои собственные операции на вражеской территории, была исключена из "Операции Курск" или, по крайней мере, из ее начальной фазы штурма, генеральным штабом.

"GUR и его российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам", - сказал источник, близкий к повстанческим движениям. «Это скорее по личным причинам: [главнокомандующий украинской армией генерал Александр] Сырский, который имеет определенное соперничество с [начальником военной разведки генералом Кирилло] Будановым, хотел его момент славы, если операция будет успешной».
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02.09.2024 03:48 Відповісти
 
 