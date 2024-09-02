Середньодобова кількість боїв на фронті в серпні становила 145, - DeepState

Аналітики проєкту DeepState розповіли про середньодобову кількість боїв на фронті в серпні.

Про це йдеться в їхньому телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Серпень видався вкрай важким та гарячим, особливо на Покровському відтинку. Для прикладу, 29 серпня ГШ ЗСУ повідомив про 215(!) бойових зіткнень", - зазначають осінтери.

Загалом, середньодобова кількість боїв становила аж 145, при цьому друга половина місяця мала показник в середньому 164 зіткнення за добу.

DeepState нагадують, що через бої на Курщині інтенсивність спала в першій половині серпня.

Читайте: Масований удар по Харкову: РФ била по місту "Іскандерами-М" та ракетами С-300/400, - прокуратура. ФОТО