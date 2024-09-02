РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11639 посетителей онлайн
Новости
241 0

Сутки на Херсонщине: оккупанты били по 13 населенным пунктам, 2 человека получили ранения

Обстріли Херсонщини 30 серпня

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Благовещенское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Александровка, Приозерное, Миролюбовка, Новоберислав, Качкаровка, Гавриловка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные учреждения, оздоровительный комплекс и банковское учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 10 многоэтажек и 24 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили 2 "Shahed-131/136".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия российских обстрелов Херсонщины: враг бил по жилым кварталам, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27043) Херсон (2806) Херсонская область (4741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 