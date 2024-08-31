Последствия российских обстрелов Херсонщины: враг бил по жилым кварталам, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия за прошедшие сутки обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины, била по жилым кварталам из артиллерии, авиации и БпЛА. 4 человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

От вражеских атак страдали Херсон, Антоновка, Белозерка, Приднепровское, Садовое, Благовещенское, Кизомыс, Инженерное, Камышаны, Новоберислав, Берислав, Потемкино, Одрадокаменка, Архангельское и Казацкое.

Враг осуществил пуски 50 неуправляемых авиационных ракет с вертолетов по Одрадокаменке и Казацкому. В результате ударов пострадал 45-летний житель Казацкого, у него взрывная травма и огнестрельная рана грудной клетки.

На рассвете в результате артиллерийского обстрела Камышан повреждены четыре частных дома.

В Белозерке в результате сброса взрывчатки с дрона повреждены магазин и гараж.

Под атакой российских беспилотников находился и Берислав, там повреждены частный дом и гараж.

FPV-дронами военные РФ ударили по Кизомысу и Приднепровскому, в результате чего поврежден частный дом.

Вечером оккупационные войска из артиллерии обстреляли Благовещенское, пострадал 40-летний мужчина. У пострадавшего диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

В результате ночного артиллерийского обстрела частного сектора Корабельного района Херсона в собственном доме пострадали 41-летний мужчина и 69-летняя женщина. Люди получили черепно-мозговые травмы и контузии. Снарядами повреждены учебное заведение, частный дом и газопровод.

Под артиллерийским огнем противника находился и центр города, там повреждены многоквартирный дом, гостиница, помещение банка и газопровод.

Артснарядами повреждены три частных дома и летняя кухня в Днепровском районе.

В Токаревке во время разбора завалов дома в результате российских обстрелов были обнаружены обгоревшие человеческие кости, которые направлены в бюро СМЭ для проведения дальнейшей экспертизы. Вероятно, останки принадлежат 85-летнему владельцу дома.

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