Наслідки російських обстрілів Херсонщини: ворог бив по житлових кварталах, є поранені. ФОТОрепортаж

Російська армія минулої доби обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини, била по житлових кварталах з артилерії, авіації та БпЛА. 4 особи дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Білозерка, Придніпровське, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Інженерне, Комишани, Новоберислав, Берислав, Потьомкине, Одрадокам’янка, Архангельське та Козацьке.

Ворог здійснив пуски 50 некерованих авіаційних ракет із гвинтокрилів по Одрадокам’янці та Козацькому. Внаслідок ударів постраждав 45-річний житель Козацького, у нього вибухова травма та вогнепальна рана грудної клітини.

На світанку в результаті артилерійського обстрілу Комишан пошкоджено чотири приватні будинки.

У Білозерці внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджено магазин і гараж.

Під атакою російських безпілотників перебував і Берислав, там пошкоджено приватний будинок і гараж.

FPV-дронами військові РФ вдарили по Кізомису та Придніпровському, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Ввечері окупаційні війська з артилерії обстріляли Благовіщенське, постраждав 40-річний чоловік. У потерпілого діагностували контузію, вибухову й черепно-мозкову травми.

Внаслідок нічного артилерійського обстрілу приватного сектора Корабельного району Херсона у власному будинку постраждали 41-річний чоловік та 69-річна жінка. Люди отримали черепно-мозкові травми й контузії. Снарядами пошкоджено навчальний заклад, приватний будинок і газопровід.

Під артилерійським вогнем противника перебував і центр міста, там пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, приміщення банку і газопровід.

Артснарядами пошкоджено три приватні будинки й літню кухню у Дніпровському районі.

У Токарівці під час розбору завалів будинку внаслідок російських обстрілів були виявлені обгорілі людські кістки, які направлені до бюро СМЕ для проведення подальшої експертизи. Ймовірно, рештки належать 85-річному власнику будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Дніпровський район Херсону



