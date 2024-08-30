Росіяни атакують Дніпровський район Херсону
Окупанти обстрілюють з лівобережжя Дніпровський район Херсону, у місті лунають вибухи.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи. Дніпровський район під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.
Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.
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