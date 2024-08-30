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Росіяни атакують Дніпровський район Херсону

У Херсоні лунають вибухи

Окупанти обстрілюють з лівобережжя Дніпровський район Херсону, у місті лунають вибухи.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи. Дніпровський район під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.

Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У передмісті Херсону відключили газ через пошкодження мережі

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