Росіяни атакують Дніпровський район Херсону

Окупанти обстрілюють з лівобережжя Дніпровський район Херсону, у місті лунають вибухи.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи. Дніпровський район під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.



Перейдіть до більш безпечних місць. Не перебувайте на відкритому просторі", - йдеться в повідомленні.

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