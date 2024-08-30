Россияне атакуют Днепровский район Херсона

Оккупанты обстреливают с левобережья Днепровский район Херсона, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы. Днепровский район под обстрелом с временно оккупированного левобережья.



Перейдите в более безопасные места. Не находитесь на открытом пространстве", - говорится в сообщении.

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