Россияне атакуют Днепровский район Херсона
Оккупанты обстреливают с левобережья Днепровский район Херсона, в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы. Днепровский район под обстрелом с временно оккупированного левобережья.
Перейдите в более безопасные места. Не находитесь на открытом пространстве", - говорится в сообщении.
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