Доба на Херсонщині: окупанти били по 13 населених пунктах, 2 людини дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Миролюбівка, Новоберислав, Качкарівка, Гаврилівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Також окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 2 "Shahed-131/136".

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