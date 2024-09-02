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Новости
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В эту ночь россияне не использовали морские платформы для ракетной атаки, - ВМС

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Российские захватчики не привлекали свои морские платформы во время ночной ракетной атаки 2 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Конечно, это не означает, что враг совсем оставил эту практику - ни в коем случае. Конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае, паузы они используют для накопления этого ресурса, это тоже уже может констатировать, как факт", - заявил Дмитрий Плетенчук.

Также читайте: ВМС Украины уничтожили российский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", - Плетенчук (обновлено)

Автор: 

армия РФ (19154) ВМС (1465) Черное море (1479) Плетенчук Дмитрий (166)


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Корабли превратились в "морские платформы", ох уж эти журналисты...
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02.09.2024 11:19 Ответить
блд, це дуже важливо! тримайте нас в курсі щодо морських платформ!
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02.09.2024 11:40 Ответить
Просто рашисты не успели хорошо подготовиться и все силы развернуть. ***** от злости приказал срочно дать ответку за вчерашний удар по моцкве
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02.09.2024 11:41 Ответить
Так була інфа, що Україна повернула "вишки Бойка"?
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02.09.2024 12:11 Ответить
 
 