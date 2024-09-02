В эту ночь россияне не использовали морские платформы для ракетной атаки, - ВМС

Российские захватчики не привлекали свои морские платформы во время ночной ракетной атаки 2 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Конечно, это не означает, что враг совсем оставил эту практику - ни в коем случае. Конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае, паузы они используют для накопления этого ресурса, это тоже уже может констатировать, как факт", - заявил Дмитрий Плетенчук.

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