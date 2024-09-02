Цієї ночі росіяни не використовували морські платформи для ракетної атаки, - ВМС
Російські загарбники не залучали свої морські платформи під час нічної ракетної атаки 2 вересня
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
"Звісно, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику - ні в якому разі. Звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати й морські платформи надалі. В будь-якому разі, паузи вони використовують для накопичення цього ресурсу, це теж вже може констатувати, як факт", - заявив Дмитро Плетенчук.
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Дан Корвин
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