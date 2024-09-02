УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11226 відвідувачів онлайн
Новини
1 008 4

Цієї ночі росіяни не використовували морські платформи для ракетної атаки, - ВМС

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук

Російські загарбники не залучали свої морські платформи під час нічної ракетної атаки 2 вересня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил ЗС України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Звісно, це не означає, що ворог зовсім полишив цю практику - ні в якому разі. Звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно будуть застосовувати й морські платформи надалі. В будь-якому разі, паузи вони використовують для накопичення цього ресурсу, це теж вже може констатувати, як факт", - заявив Дмитро Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВМС України знищили російський пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", - Плетенчук (оновлено)

Автор: 

армія рф (17302) ВМС (1382) Чорне море (1666) Плетенчук Дмитро (171)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корабли превратились в "морские платформы", ох уж эти журналисты...
показати весь коментар
02.09.2024 11:19 Відповісти
блд, це дуже важливо! тримайте нас в курсі щодо морських платформ!
показати весь коментар
02.09.2024 11:40 Відповісти
Просто рашисты не успели хорошо подготовиться и все силы развернуть. ***** от злости приказал срочно дать ответку за вчерашний удар по моцкве
показати весь коментар
02.09.2024 11:41 Відповісти
Так була інфа, що Україна повернула "вишки Бойка"?
показати весь коментар
02.09.2024 12:11 Відповісти
 
 