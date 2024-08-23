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ВМС України знищили російський пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", - Плетенчук (оновлено)

ВМС ЗСУ офіційно підтвердили атаку по порому Конро Трейдер в порту Кавказ

У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння", — зазначив він.

Водночас чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив. 

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Плетенчук називає операцію "подвійним бонусом", оскільки російський порт частково заблокований, поки уражене судно не заберуть з причалу.

За його словами, два інших залізничних пороми в порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.

Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС", - заявив речник ВМС.

Він зауважив, що атаку по "Конро Трейдеру" здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

"Це – спільна робота багатьох складових сил оборони України. До речі, цей кейс так само відбувся за допомогою наших колег з інших видів Збройних сил України. Такі операції є складними. Вони зазвичай проводяться з залученням багатьох складових. Безпосереднє ураження наносили Військово-морські сили. Але, звісно, допомога наших колег має так само для нас велике значення", - додав Плетенчук.

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Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про атаку на паром, звинувативши Україну.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м, під час спроб його загасити постраждали майже пів сотні російських пожежників, 15 з них госпіталізували.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1378) росія (64911) пором (96) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+8
з соцмереж:
"Две новости о пароме Конро Трейдер. Плохая: он утонул. Хорошая: пожар потушен".
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23.08.2024 10:09
+7
російський пором "Конро Трейдер".. А чому нє на віліком і магучєм наприклад "Кацап П.дар"
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23.08.2024 09:56
+5
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23.08.2024 11:02
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Чому цей пором не включили в статистику втрат рефії ?
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23.08.2024 09:48 Відповісти
Бо формально це не бойова техніка...
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23.08.2024 09:53 Відповісти
А автомобілі то що бойова техніка ?
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23.08.2024 16:39 Відповісти
бо не фходить до складу флоту (флотилії)
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23.08.2024 10:09 Відповісти
Підводний флот ********** поповнюється.
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23.08.2024 09:51 Відповісти
Копро Трейдер
Как ви яхту назовьотє...
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23.08.2024 09:54 Відповісти
Молодці!!!
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23.08.2024 09:55 Відповісти
російський пором "Конро Трейдер".. А чому нє на віліком і магучєм наприклад "Кацап П.дар"
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23.08.2024 09:56 Відповісти
з соцмереж:
"Две новости о пароме Конро Трейдер. Плохая: он утонул. Хорошая: пожар потушен".
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23.08.2024 10:09 Відповісти
"цей кейс так само відбувся" - як же дратують оці запозичені з англійської слівця, мені здається це лише свідчить про невігластво, нерозуміння відмінностей англійської і української, радше за все бажання недоуків похизуватися новим "модним" слівцем в своєму лексіконі. До речі, основними розповсюджувачами англомовного сленгу є наші журналісти, телеведучі, які в свою чергу запозичили ці слівця з російських джерел, адже саме там давно ********** калічити мови як чужі так і свою.
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23.08.2024 10:55 Відповісти
Справжній кейс

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23.08.2024 11:20 Відповісти
Так, і в заначеннях справа (наприклад судова), і випадок, і багато інших значень, адже англійська мова контекстна і те, що в ній звучить природньо - у нас оця примітивна калька - дико.
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23.08.2024 12:50 Відповісти
Повна назва - атташе кейс.
С мілим рай в шалаше, єслі мілий - атташе.
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23.08.2024 20:42 Відповісти
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23.08.2024 11:02 Відповісти
 
 