ВМС України знищили російський пором "Конро Трейдер" в порту "Кавказ", - Плетенчук (оновлено)

У ВМС ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння", — зазначив він.

Водночас чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Осередків вогню вже немає": Пором з пальним у російському порту "Кавказ" затонув після масштабної пожежі. ФОТО

Плетенчук називає операцію "подвійним бонусом", оскільки російський порт частково заблокований, поки уражене судно не заберуть з причалу.

За його словами, два інших залізничних пороми в порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.

Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС", - заявив речник ВМС.

Він зауважив, що атаку по "Конро Трейдеру" здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

"Це – спільна робота багатьох складових сил оборони України. До речі, цей кейс так само відбувся за допомогою наших колег з інших видів Збройних сил України. Такі операції є складними. Вони зазвичай проводяться з залученням багатьох складових. Безпосереднє ураження наносили Військово-морські сили. Але, звісно, допомога наших колег має так само для нас велике значення", - додав Плетенчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали будівництво постійних протидронних оборонних споруди біля Керченського мосту. Їх зводять паралельно мосту, - ВМС ЗСУ

Раніше Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про атаку на паром, звинувативши Україну.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м, під час спроб його загасити постраждали майже пів сотні російських пожежників, 15 з них госпіталізували.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували нафтобазу у Ростовській області РФ, яка палає шосту добу, - росЗМІ. ВIДЕО